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29.05.2020 21:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Краснодара с 1 июня возобновит круглосуточный режим работы

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Аэропорт столицы Кубани с 1 июня 2020 года планирует возобновить круглосуточный режим работы. Об этом в пятницу вечером сообщили в пресс-службе воздушной гавани города Краснодара, которая носит имя императрицы Екатерины II.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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Как говорится в информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, в 20.00 по местному времени в первый день лета он снова станет принимать гостей в соответствии с актуальным расписанием. А это значит, что воздушная гавань краевого центра ожидает 8 рейсов на прилет и 3 рейса на вылет.

Сообщается, что все службы аэропорта (он также с давних именуется "Пашковский" - по месту расположения на окрине города), включая сотрудников Роспотребнадзора и представителей авиакомпаний, уже готовы к встрече пассажиров. При этом для их комфортного пребывания гостей в терминале на вынос сегодня работают кафе и рестораны. Кроме того, все магазины, которые до начала карантина по коронавирусу на Кубани функционировали круглосуточно, также вернутся к привычному графику деятельности.

Как известно, в начале апреля аэропорт Краснодар в связи с пандемией перешел на сокращенный режим работы: с 6:00 до 20:00. Это было связано, прежде всего, с резким уменьшением количества внутренних перелетов. Однако подчеркивается, что воздушная гавань столицы края, являющаяся "стратегически важным объектом", продолжала работать в круглосуточном режиме.  

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