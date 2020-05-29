На Дону супругов заподозрили в истязании малолетних детей

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против супружеской пары из города Каменска-Шахтинского, которых подозревают в истязании собственных малолетних детей. Об этом "РГ" сообщила старший помощник руководителя регионального СК России Галина Гагалаева.

По версии следствия, родители, 25-летняя мать и 32-летний отец, издевались над двумя детьми, появившимися на свет в 2017 и 2019 годах. Они систематически их били, унижали их человеческое достоинство, не кормили, не выполняли рекомендации и предписания врача. В результате у одного из малышей возникло заболевание - гипотрофия второй степени.

- Сейчас дети изъяты из семьи, решается вопрос о лишении подозреваемых родительских прав, - уточнила Галина Гагалаева. - Следствием по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.