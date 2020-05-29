Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии

В пятницу в в Национальном центре управления обороной РФ Сергей Шойгу выполнил почетную миссию - вручил командованию 58-й общевойсковой армии Южного военного округа орден Суворова. Этой высокой награды объединение указом президента Российской Федерации удостоено за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.

"Награждение орденом, учрежденным в честь генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, - высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала 58-й общевойсковой армии Южного военного округа", - отметил на церемонии глава военного ведомства.

По словам Шойгу, на протяжении многолетней истории прославленного объединения его личный состав является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства. "Награждение орденом Суворова ко многому обязывает. Уверен, что вы будете достойно следовать его науке побеждать, как и легендарный полководец честно выполнять воинский долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности Отечества", - сказал министр обороны.

Символично, что высокую награду это объединение получило в год 75-летия Великой Победы. Известно, что в годы Великой Отечественной войны военнослужащие армии в составе Закавказского фронта самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками.

Спустя десятилетия солдаты и офицеры 58-ой общевойсковой армии участвовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе, решали специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.

За мужество и героизм 52 военнослужащих армии были удостоены звания Героя России.