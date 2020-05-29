СК "Крымский" начнет принимать спортсменов сборных с 15 июня

Члены спортивных сборных команд России начнут прибывать на тренировочную базу комплекса "Крымский" в Алуште с 15 июня. Прежде чем приступить к тренировкам, спортсмены проведут не менее недели в режиме самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РК.

По ее данным, с середины июня спортсмены будут приезжать в Крым небольшими группами. Тренировочный режим спланирован таким образом, чтобы максимально обезопасить самих спортсменов, их тренеров и обслуживающий персонал.

Члены сборных команд различных видов спорта будут жить в разных корпусах, не пересекаясь. Все прибывающие в спорткомплекс "Крымский" дважды пройдут тестирование на коронавирус. До получения первого результата они на протяжении недели будут жить по одному человеку в номере, фактически в режиме самоизоляции. Когда станет известен результат первого теста, спортсмены с отрицательной пробой на COVID-19 пройдут повторное углубленное медицинской обследование. Исходя из его результатов, каждый член сборной получит персональные рекомендации относительно режима тренировок.

Расположенный в Алуште спорткомплекс "Крымский" является единственной в Крыму тренировочной базой федерального уровня. В 2016 году на бывшей спортивной базе "Спартак" началась реконструкция общей стоимостью 2,3 миллиарда рублей. Реконструкция, в результате которой комплекс станет современным тренировочным центром международного уровня, продолжается.