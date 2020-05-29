В Астрахани спущено на воду уникальное судно для Каспийской флотилии

Уникальное крановое судно, способное перемещать грузы до 150 тонн, появилось на службе Каспийской флотилии. Об этом сообщают Вести.Ru.

Судно уже спущено на воду в Астрахани. Этот самый сложный заказ, выполненный для Министерства обороны РФ на астраханской верфи.

К слову, в арсенале Каспийской флотилии есть и уникальный береговой ракетный комплекс "Бал", который в состоянии поражать надводные цели условного противника. Эти военные суда вооружены дозвуковыми противокорабельными ракетами Х-35 и Х-35У.

Каспийская флотилия базируется в Астрахани и обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск.