В Сочи 34 санатория готовы принять курортников с 1 июня

В Сочи с 1 июня планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня - 13, с 1 июля - 18. Дата открытия еще 15 ведомственных санаториев будет определена позже. Всего администрация курорта сформировала перечень из 80 объектов размещения, отвечающих необходимых для открытия требований. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Важное требование к здравницам в этом году - трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта они должны обеспечивать своими силами, не допуская самостоятельного перемещения гостей по Сочи, - говорится в сообщении на сайте сочинской администрации. - Для этого на транспортных узлах будут выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов. На вокзалах, в аэропорту, на въезде в город на посту Магри продолжают дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора".

Отдыхающие должны обязательно привезти с собой не только путевку в санаторий или ваучер, но две справки - о чистом эпидокружении и отрицательном тесте на коронавирус, которые можно получить в поликлинике по месту прописки.

- О новых требованиях, с которыми нам с вами приходится в этом году работать, необходимо проинформировать наших гостей заблаговременно, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский во время совещания в пятницу с руководителями транспортных узлов курорта, депутатами, представителями правоохранительных органов и Роспотребнадзора. - Санатории должны связаться с каждым гостем и разъяснить все моменты. Какие документы они должны привести с собой, какие правила их ждут внутри самого санатория. Важно предупредить, чтобы потом не вызвать недовольства наших гостей.