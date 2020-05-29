В Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 16 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 16 июня включительно. Такое решение принято региональным оперативным штабом. При этом все ранее принятые решения продолжат действовать в полном объеме.

Это связано с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряженной.

Как отметила главный государственный санитарный врач по региону Ольга Зубарева, распространение инфекции во многом имеет очаговый характер. Речь идет, прежде всего, о внутрисемейной заболеваемости, компактном проживании определенных групп людей, а также об отдельных социальных и медицинских учреждениях, где зафиксированы случаи COVID-19.

На заседании регионального штаба отметили: в области в сутки проводится около трех тысяч исследований, что позволяет на ранних стадиях выявлять заболевание среди групп риска и контактировавших с ними людей. Всего проведено уже более 90 тысяч тестирований.

- При этом мы наблюдаем динамику сближения ежедневного числа выявленных заболевших и числа выздоровевших. Но успокаиваться рано, - подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. - Сейчас необходимо удержать распространение инфекции в прогнозных рамках.

Напомним, в Волгоградской области с 16 марта действует режим повышенной готовности, продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Оперативный штаб функционирует в круглосуточном режиме.