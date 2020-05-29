Средний Урал будет вести статистику больных COVID-19 по-новому

В Свердловской области намерены изменить формирование статистики заболевших COVID-19 - привести ее в соответствие с новыми рекомендациями Минздрава РФ. Если коротко: считать количество симптомных и бессимптомных пациентов с коронавирусом будут отдельно.

Как сообщил замгубернатора Павел Креков, к новому механизму начали переходить со вчерашнего дня. Он пояснил, что отдельно будут считать больных COVID-19 и тех, кто является носителем вируса, но сам не болеет. Таких, по словам Крекова, примерно половина.

Такое формирование статистики будет определять и тактику борьбы с коронавирусом: одна - для больного (это лечение), другая - для носителя (изоляция).

По словам замгубернатора, в области наблюдаются ряд положительных тенденций: из медучреждений выписывается примерно то же количество больных, которое госпитализируется, почти не растет число тяжелых случаев.

Напомним, по данным на 29 мая в регионе зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов - 25.

Кстати

Автопарк екатеринбургской "скорой" пополнила дюжина новых машин (в том числе - два реанимобиля). Их закупили на средства областного и городского бюджетов.

Новые автомобили на базе Ford оснащены всем необходимым, например, дефибрилляторами, электрокардиографами и удобными носилками, которые трансформируются под любое положение больного.

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