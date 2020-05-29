Тюменские медики получили выплаты за работу в зоне риска

В Тюменской области 2210 врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией, получили федеральные выплаты за апрель. Одновременно с президентскими медработникам положены и региональные выплаты.

Треть доплат докторам, работающим в зоне риска, выделены из областного бюджета. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, выступая в программе "Право на справедливость" в эфире "Первого канала".

- Когда вводятся какие-либо инновации, связанные с системой оплаты труда, и если они касаются большого количества людей, этот вопрос необходимо жестко администрировать, - поделился опытом глава региона. - Потому что, если пускаешь такие дела на самотек, всегда будут вопросы, будут недовольные и будут проблемы.

Как рассказал Александр Моор, было очень важно не просто аккуратно начислить деньги, не забыть всех медиков, работавших с больными коронавирусной инфекцией, но еще и объяснить порядок начисления. Причем не только тем, кто получил деньги, но, самое главное, тем, кто их не получил, но считал, что на них претендует.

- Там, где были хорошие коммуникации, все прошло гладко и спокойно, а там, где коммуникации "хромали", были вопросы, - отметил Александр Моор. - Мы это понимали, поэтому принимали вопросы по "горячей линии" и проводили встречи в коллективах, для того чтобы оперативно дать на них прямые ответы. Вопросы, конечно, были - идеальных ситуаций никогда не бывает, поэтому важно ответить людям и объяснить, почему мы делаем так, а не иначе.

Одновременно с федеральными президентскими доплатами врачи региона, работающие с больными COVID-19, могли претендовать на региональные выплаты. Перечень медицинских специальностей был расширен, для того чтобы такие доплаты смогли получить специалисты, которые не получили федеральные деньги. Например, сотрудники лабораторий и патолого-анатомических служб, а также немедицинский персонал инфекционных госпиталей. За апрель фонд дополнительного поощрения составил 112 миллионов рублей, из них 38 миллионов выделены из региональной казны. За май выплаты составят 335 миллионов, из них 108 миллионов - из местного бюджета, то есть фактически треть доплат медикам, работающим в зоне риска, подчеркнул губернатор.

По данным на 29 мая, за время пандемии количество заболевших коронавирусом в Тюменской области составляет 1580 человека, выздоровевших - 790, умерших - 7. Для пациентов созданы 920 коек вместо предписанных минздравом 770. Количество проведенных тестов в 4 раза превышает требования, необходимые для перехода к первому этапу снятия ограничений: с 17 мая в области разрешена работа предприятиям сферы бытовых услуг, непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров, имеющим отдельный вход. За 2 недели работы в таком режиме уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией находится под контролем региональных властей.