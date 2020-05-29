Ученые обнаружили у аквариумных рыбок склонность к депрессии

Новости

В Псковской области утонула 15-летняя девочка 12:27
Имущество замглавы Хакасии арестовали по делу о взятке 12:27
Колокольцев наградил четверых московских полицейских 12:18
Крейсер "Петр Великий" подготовили к выходу в Баренцево море 12:17
Австрийский клуб лишили шести очков за нарушение социальной дистанции 12:09
Белорусы стали больше потреблять молочных продуктов и мяса 12:09
Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности 12:08
Режиссер "Логана": Хью Джекман не вернется к роли Росомахи 12:07
Почта России начала доставлять лекарства 12:03
Роспотребнадзор подсчитал, кто из нижегородцев чаще болеет COVID-19 11:53
Дэвид Линч показал, над чем он трудится в самоизоляции 11:53
Частные образовательные учреждения Москвы получили поддержку по аренде 11:51
В этом году ВС РФ получат около 4 тысяч современных автомобилей 11:49
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 7 июня 11:47
Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе 11:42
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса 11:41
Член группы "Чай вдвоем" рассказал о пережитом в 8 лет изнасиловании 11:37
В Башкирии откроют первую экономическую зону "Алга" 11:37
В Петербурге подтвердили еще 11 смертей от коронавируса 11:36
ДТП с участием трех грузовиков произошло на МКАД 11:32
Читатели впервые сами выберут лучший детектив 11:31
Юрий Лоза отозвался на спор Пригожина со Шнуровым 11:30
Внешний госдолг Беларуси уменьшился на 500 миллионов долларов 11:26
В Дагестане за сутки от COVID-19 умерли 50 человек 11:26
СК "Крымский" начнет принимать спортсменов сборных с 15 июня 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 11:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые обнаружили у аквариумных рыбок склонность к депрессии

Текст: Юлия Мякишева
Исследователи из России, Бразилии и Китая обнаружили у рыбок зебраданио феномен отчаяния - один из симптомов депрессии. Они создали его экспериментальную модель и проверили на ней препараты. Это открытие поможет найти действенное лекарство от болезни.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Статья опубликована в Journal of Neuroscience Methods. В изучении участвовали УрФУ, СПбГУ, НМИЦ, ученые из Москвы, Новосибирска, Бразилии, Китая. Об этом говорится на сайте Уральского федерального университета.

Фото: iStock
Ученые обнаружили у шимпанзе зачатки "человеческой" речи

В ходе наблюдения применяли метод подвешивания за хвост. Ученые закрепили хвосты рыбок в губчатом материале. От этого существа впали в отчаяние. После их погрузили на пять минут в стакан с классическими антидепрессантами.

- Установлено, что от транквилизатора поведение рыбок не изменилось, электрический шок и феромон тревоги уменьшали их активность, а антидепрессанты - ее увеличивали, что свидетельствует о снижении уровня отчаяния. После антидепрессантов в мозгу зебраданио увеличилось содержание серотонина и дофамина, тесно связанных с депрессией и эмоциями у человека, - говорится в сообщении.

Использование препаратов на рыбках привело к таким же изменениям, что происходят с людьми и грызунами. Это позволило доказать, что механизм депрессии древнее, чем было принято считать, ведь первые грызуны появились 60 миллионов лет назад, а челюстные рыбы - 400 миллионов лет назад.

А раз так, ученые считают, что "мишени" для ее лечения нужно искать в консервативных молекулярных механизмах, общих для рыб, грызунов и человека. После этого исследования поиск облегчился, поскольку генетически люди и рыбы подобны друг другу на 70 процентов.

Фото: iStock
Психолог объяснил, как не впасть в депрессию из-за отсутствия путешествий

- Используя рыб зебраданио и воздействуя на них теми или иными веществами, наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарственные препараты против депрессии, - говорят ученые.

Отмечено, что у рыбки самая сложная нервная система, она быстро и продуктивно размножается, стремительно развивается. У нее высокая выносливость и выживаемость. Она экономична в плане питания и содержания. Ее тело прозрачно, поэтому ученые могут наблюдать воздействие на организм. Опыты на ней проще и дешевле, а полученная информация разнообразнее и богаче. Наряду с червем-нематодой, мухой дрозофилой, мышью и человеком, зебраданио входит в "элитарный клуб" полностью генетически идентифицированных видов.

Общество Природа Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Власти Москвы обнародовали карту прогулок
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря