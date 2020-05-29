Ученые обнаружили у аквариумных рыбок склонность к депрессии

Исследователи из России, Бразилии и Китая обнаружили у рыбок зебраданио феномен отчаяния - один из симптомов депрессии. Они создали его экспериментальную модель и проверили на ней препараты. Это открытие поможет найти действенное лекарство от болезни.

Статья опубликована в Journal of Neuroscience Methods. В изучении участвовали УрФУ, СПбГУ, НМИЦ, ученые из Москвы, Новосибирска, Бразилии, Китая. Об этом говорится на сайте Уральского федерального университета.

В ходе наблюдения применяли метод подвешивания за хвост. Ученые закрепили хвосты рыбок в губчатом материале. От этого существа впали в отчаяние. После их погрузили на пять минут в стакан с классическими антидепрессантами.

- Установлено, что от транквилизатора поведение рыбок не изменилось, электрический шок и феромон тревоги уменьшали их активность, а антидепрессанты - ее увеличивали, что свидетельствует о снижении уровня отчаяния. После антидепрессантов в мозгу зебраданио увеличилось содержание серотонина и дофамина, тесно связанных с депрессией и эмоциями у человека, - говорится в сообщении.

Использование препаратов на рыбках привело к таким же изменениям, что происходят с людьми и грызунами. Это позволило доказать, что механизм депрессии древнее, чем было принято считать, ведь первые грызуны появились 60 миллионов лет назад, а челюстные рыбы - 400 миллионов лет назад.

А раз так, ученые считают, что "мишени" для ее лечения нужно искать в консервативных молекулярных механизмах, общих для рыб, грызунов и человека. После этого исследования поиск облегчился, поскольку генетически люди и рыбы подобны друг другу на 70 процентов.

- Используя рыб зебраданио и воздействуя на них теми или иными веществами, наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарственные препараты против депрессии, - говорят ученые.

Отмечено, что у рыбки самая сложная нервная система, она быстро и продуктивно размножается, стремительно развивается. У нее высокая выносливость и выживаемость. Она экономична в плане питания и содержания. Ее тело прозрачно, поэтому ученые могут наблюдать воздействие на организм. Опыты на ней проще и дешевле, а полученная информация разнообразнее и богаче. Наряду с червем-нематодой, мухой дрозофилой, мышью и человеком, зебраданио входит в "элитарный клуб" полностью генетически идентифицированных видов.