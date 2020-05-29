В Челябинской области режим самоизоляции продлят до 15 июня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности до 15 июня. Соответствующий документ будет подписан в ближайшие дни, сообщили в пятницу в правительстве региона.

- Режим повышенной готовности будет продлен до 14 июня включительно, - пояснили в пресс-службе главы региона. - Ситуация с распространением COVID-19 остается нестабильной, о чем говорит статистика. За последние два дня число заболевших выросло почти на 300 человек - до 2736 случаев.

Между тем вопрос поэтапного снятия ограничений будет рассматриваться даже при сохранении режима повышенной готовности. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, подчеркнули в правительстве региона.