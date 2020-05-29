В Свердловской области пять женщин с COVID-19 родили здоровых детей

Пять жительниц Свердловской области, у которых на стадии беременности был выявлен коронавирус, родили здоровых детей. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, последний случай произошел в больнице №14 в Екатеринбурге. У матери был диагностирован COVID-19, однако при этом она родила абсолютно здорового мальчика. Как отметил Куйвашев, мама с ребенком чувствуют себя хорошо.

Еще четыре случая произошли ранее в роддоме №40. Матери с подтвержденным COVID-19 также родили детей без инфекции - двух девочек и двух мальчиков. Позже и сами матери смогли победить заболевание.

По последним данным, в регионе зарегистрировано всего 4923 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них скончались 25 человек. Евгений Куйвашев также уточнил, что вопрос о снятии или сохранении ограничений, введенных из-за пандемии, не решен. По его словам, окончательный ответ дадут выходные - власти проанализируют динамику распространения за два дня и примут решение.