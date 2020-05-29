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29.05.2020 00:10
Рубрика: Спорт

Пригласили на стадион

Болельщиков пустят на матчи Премьер-лиги
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 115(8169)
Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей Премьер-лиги (РПЛ) в присутствии зрителей. При этом заполняемость трибун не должна превышать десяти процентов.
Фото: Анатолий Медведь/РГ Фото: Анатолий Медведь/РГ
Фото: Анатолий Медведь/РГ

Также стало известно, что РФС и РПЛ разработали регламент возобновления тренировочного процесса и проведения официальных встреч. Предусматриваются регулярная диагностика персонала, футболистов и арбитров, усиленные гигиенические меры, регулярная дезинфекция и соблюдение дистанции между игроками и персоналом. Напомним, что оставшиеся восемь туров Премьер-лиги должны быть проведены в промежутке с 21 июня по 22 июля.

Фото: Марина Волосевич
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Накануне бывший защитник "Зенита" и сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Александр Анюков объявил о завершении игровой карьеры.

Анюков покинул "Крылья Советов", за которые он выступал с лета прошлого года. Клуб решил не продлевать соглашение, срок которого истекает 31 мая. Сообщается, что Александр возвращается в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской работе в "Зените".

Напомним: в июне прошлого года Анюков завершил карьеру в питерской команде и вошел в тренерский штаб Сергея Семака. Однако спустя месяц защитник возобновил карьеру и перешел в "Крылья Советов", где уже играл с 2000 по 2005 год, после чего оказался в "Зените".

- Мы благодарим Александра Анюкова за работу, проделанную им в нашем клубе. Всегда рады видеть его в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни! - говорится в заявлении "Крыльев Советов".

Сам Анюков признался: его семья была рада, что его последней командой стали "Крылышки". После возвращения в Самару он провел в Премьер-лиге 18 матчей.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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- С удовольствием выходил на поле нашей арены. Также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых медалей. Моя семья, близкие, друзья и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре - там, где ее и начинал, - приводит слова Анюкова официальный сайт "Крыльев Советов".

Выступая за "Зенит" на протяжении 15 лет (2005-2020), Александр завоевал 13 трофеев. Он пять раз становился чемпионом страны, четырежды выигрывал Суперкубок России, дважды - Кубок страны, и по разу - Кубок и Суперкубок УЕФА.

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