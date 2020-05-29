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29.05.2020 13:52
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Текст: Евгений Гайва

Храмы, мечети, синагоги и другие религиозные учреждения будут открываться в три этапа. Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
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Также на всех этапах будет обязательным ношение масок. Священнослужителям рекомендовано надевать маски во время таинства исповеди.

Кроме того, будет действовать требование социального дистанцирования не менее 1,5 метра между людьми в помещениях и на территории религиозных организаций. Помещения нужно регулярно проветрить и обрабатывать антисептиками.

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения. При этом в храме площадью до 100 кв. метров могут одновременно присутствовать не более двух человек, в храмов площадью от 100 до 400 кв. - пять человек, а площадью более 400 кв. метров - 10 человек.

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