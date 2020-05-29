Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Храмы, мечети, синагоги и другие религиозные учреждения будут открываться в три этапа. Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

Также на всех этапах будет обязательным ношение масок. Священнослужителям рекомендовано надевать маски во время таинства исповеди.

Кроме того, будет действовать требование социального дистанцирования не менее 1,5 метра между людьми в помещениях и на территории религиозных организаций. Помещения нужно регулярно проветрить и обрабатывать антисептиками.

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения. При этом в храме площадью до 100 кв. метров могут одновременно присутствовать не более двух человек, в храмов площадью от 100 до 400 кв. - пять человек, а площадью более 400 кв. метров - 10 человек.