Россияне увидят затмение Венеры

Россияне 19 июня смогут увидеть затмение Венеры - планету покроет Луна, в нашей стране это можно будет наблюдать в дневное время, сообщили в московском планетарии.

"19 июня - затмение (покрытие) Венеры Луной при дневной видимости в России 12:00", - сказано на сайте учреждения.

Кроме того, в июне нас ждет еще два затмения. Так 5 июня произойдет полутеневое затмение Луны - максимальная фаза наступит в 22:25 по московскому времени, увидеть это получится с территории Европейской части России. А 21 июня произойдет кольцеобразное затмение Солнца, но в РФ можно будет увидеть только его частные фазы.

Кроме того, в планетарии напомнили, что 21 июня наступит астрономическое лето. В эту дату наступит самый продолжительный световой день в году - светло будет 17 часов 33 минуты. "В приполярных широтах Северного полушария наступят долгожданные белые ночи, а в Заполярье - полярный день", - отметили в учреждении.