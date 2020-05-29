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29.05.2020 17:35
Рубрика: Спорт

Российские представители активно работают в комиссиях МОК

Текст: Николай Долгополов
Президент ОКР Станислав Поздняков. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Президент ОКР Станислав Поздняков. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Президент ОКР Станислав Поздняков. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Полностью обновленный состав всех 30 комиссий опубликован на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Фото: РИА Новости
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Президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков утвержден на новый срок членом Комиссии по олимпийской программе. Министр спорта РФ, президент ФИСУ Олег Матыцин работает в Комиссии по олимпийскому образованию, как и генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова. Продлены полномочия заместителя генерального директора ОКР - руководителя аппарата президента ОКР Родиона Плитухина в Комиссии "Спорт и активное общество".

Всего в комиссиях МОК, как сообщается в пресс-релизе Олимпийского комитета России, представлены девять россиян, в том числе президент Международной стрелковой спортивной федерации (ISSF) Владимир Лисин (Комиссия по маркетингу), президент Федерации тенниса России, член Исполкома ОКР Шамиль Тарпищев (Комиссия "Окружение спортсменов"), президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов (Комиссия по Олимпийскому каналу), олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Исполкома ОКР Елена Исинбаева (Комиссия спортсменов, Комиссия "Окружение спортсменов") и Ольга Пономарь-Бекер (Комиссия по Олимпийскому каналу по программе IOC Young Leaders).

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