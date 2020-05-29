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29.05.2020,  
10:26
Текст:  Антон Валагин

Российские торпеды станут опаснее для противника

Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости
Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости

Дальность действия и точность российских торпед повысится за счет новой системы наведения, разработанной в НИИ электронных приборов.

- Нашим специалистам удалось увеличить дальность обнаружения торпедой цели и повысить вероятность ее поражения, - рассказали ТАСС в пресс-службе концерна Ростех.

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
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Новая система наведения может использоваться в торпедах различного калибра для стрельбы как по надводным, так и по подводным целям.

- Данная разработка превосходит по своим характеристикам как отечественные, так и зарубежные аналоги, - отметил заместитель главы НИИЭП Валерий Эдбавник. При этом новое оборудование, компактнее, экономичнее и дешевле прежнего.

За разработку новой системы наведения для торпед ВМФ России сотрудники НИИЭП удостоены стипендии президента РФ.

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