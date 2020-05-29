Румас призвал партнеров минимизировать влияние пандемии на экономику

Стратегической целью стран Содружества считает глава белорусского кабинета министров минимизацию негативного влияния пандемии коронавируса на население и экономику, сохранение социальной и финансовой стабильности. Об этом Сергей Румас заявил 29 мая в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

Обращаясь к своим коллегам, премьер акцентировал их внимание на "острой необходимости дальнейшего углубления интеграции по ряду направлений сотрудничества". Вызванный пандемией глубочайший спад в мировой экономике и необходимость адаптироваться к новым реалиям, подчеркнул он, "вынуждают искать защитные механизмы и опорные точки развития, в первую очередь, в рамках собственного региона, обладающего развитыми традиционными связями и доверительными отношениями".

В условиях взаимозависимости в СНГ промышленных, сельскохозяйственных и транспортных комплексов, по мнению Румаса, "наступает пора системных действий по реализации общей экономической стратегии, направленной на усиление самодостаточности Содружества, в первую очередь, в сферах, обеспечивающих здоровье и жизнедеятельность людей".

Белорусский премьер предложил также завершить работу над созданием зоны свободной торговли услугами. По его словам, ключевой задачей является дальнейшее раскрытие потенциала договора о ЗСТ. Он напомнил, что именно она является центральным элементом экономической конфигурации Содружества с емкостью рынка более 280 миллионов человек.

Румас высказал уверенность в том, что "улучшение условий взаимного доступа на рынки может стать серьезным драйвером скорейшего восстановления экономик". Совместными усилиями, резюмировал он, "мы сможем эффективно преодолеть последствия пандемии и вернуть наши страны на рельсы устойчивого развития".

Между тем

Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится 6 ноября в Ташкенте. Такое решение принято в пятницу на заседании СГП, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Совета министров Беларуси.