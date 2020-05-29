РЖД начнет продавать маски и перчатки во всех поездах дальнего следования

Пассажиры всех поездов дальнего следования, включая скоростные, смогут приобрести средства индивидуальной защит - маски и перчатки - прямо в поезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"РЖД до конца следующей недели обеспечат продажу средств индивидуальной защиты - масок и перчаток во всех поездах дальнего следования. Чтобы приобрести средства индивидуальной защиты в поездах дальнего следования, включая высокоскоростные поезда "Сапсан", необходимо обратиться к проводнику вагона",- говорится в сообщении холдинга.

Как сообщалось ранее, в РЖД на данный момент организована продажа масок и перчаток на железнодорожных вокзалах, на станциях и на транспортно-пересадочных узлах, а также в пригородных кассах, в аптеках, в вендинговых аппаратах и в магазинах розничной торговли.