Новости

Мурманский кукольный театр откроет новый сезон спектаклем про войну 17:07
Захарова: Демарши США подрывают стратегическую стабильность 17:03
СК назвал сумму взятки, с которой задержали мэра Славгорода 17:01
Сульянов: Без помощи Григория Рапоты турнир MMA в Минске мог не состояться 17:00
Новейший БДК "Петр Моргунов" на испытаниях отстрелялся в море 16:56
В ГД объяснили угрозу антироссийских санкций за "хакерскую атаку" на бундестаг 16:53
Квентин Тарантино назвал "лучший фильм десятилетия" 16:43
В Омске многодетную мать взяли под стражу за избиение дочери 16:41
Главы правительств стран СНГ приняли пакет документов о сотрудничестве 16:39
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три 16:38
Отбывающего 23-летний тюремный срок Вайнштейна обвинили в педофилии 16:32
Шумахер, купивший Lada 4x4, сразу же отправил ее на доработку 16:26
В Сочи осудили водителя автобуса за ДТП с девятью пострадавшими 16:26
У жителей костромской деревни украли дорогу 16:24
Пять стационаров в Москве вернутся к плановому приему больных 16:21
Раскрыт секрет неопознанного 2700-летнего материала из Израиля 16:20
В Крыму после четырех лет проволочек перезахоронили воинов русской армии 16:19
В Берлине 2 июня откроются пивные и фитнес-центры 16:18
В Северной Осетии режим нерабочих дней продлен до 14 июня 16:13
Захарова призвала готовиться к новой потенциальной пандемии 16:10
Президент Сербии посетит Парад Победы в Москве 16:08
В Москве на улице открыли стрельбу 16:08
Nissan показал тизер 12 новых моделей 16:01
В Феодосии при пожаре в частном доме погиб пятилетний ребенок 15:54
Путин допустил включение ювелирной отрасли в перечень пострадавших 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 16:20
Рубрика: Культура

Раскрыт секрет неопознанного 2700-летнего материала из Израиля

Текст: Денис Передельский
Фото: Laura Lachman / Israel Museum Фото: Laura Lachman / Israel Museum
Фото: Laura Lachman / Israel Museum

В Израиле археологи провели анализ ранее неопознанных материалов, обнаруженных в храме VIII века до нашей эры, и нашли следы использования в ритуальных целях ладана и конопли.

Как сообщает Phys.org, древний храм был обнаружен в пустынной местности на юге Израиля. Он расположен в окрестностях города Арад, описанного в Библии, в долине Вирсавия.

Ранее там были раскопаны руины крепости, которая охраняла границы библейского государства. Самые ранние из них относятся к IX веку до нашей эры, самые поздние датируются началом VI века до нашей эры.

Фото: Институт археологии РАН
Археологи рассказали о содержании энколпионов XII века

В этой крепости располагался храм, который достаточно хорошо сохранился. По мнению ученых, он был построен около 750-715 годов до нашей эры. Неплохо сохранились и два алтаря железного века.

Они были изготовлены из известняка.  Размеры алтарей были совсем небольшими. Так, высота меньшего из них составляла 40 сантиметров, а большего - полметра. Вероятно, они играли важную роль в культовой практике того времени.

На поверхностях алтарей сохранился некий черный засохший материал, который был тщательно изучен в лабораторных условиях. Несколько лет ученые не могли определить его состав. Неопознанным материал оставался до последнего времени.

Новые методы позволили ученым выдвинуть предположение о его составе. Так, они считают, что этот материал был смесью. В частности, на поверхности меньшего из двух алтарей были найдены остатки вещества, в состав которого входила дикорастущая конопля и навоз.

Последний, по мнению ученых, использовался доля того, чтобы ритуальная смесь лучше нагревалась и чадила без открытого огня. По такому же принципу была сделана смесь, остатки которой нашли на большом алтаре. Только в данном случае вместо конопли использовался ладан.

Эти находки исследователи назвали уникальными, поскольку ничего подобного ранее археологи в этих местах не находили. По мнению авторов работы, конопля не случайно использовалась в культовой практике. Вероятно, священнослужители намеренно изготавливали смеси из нее, чтобы произвести психоактивное воздействие на прихожан.

По словам ведущего автора работы Эрана Арье из Музея Израиля в Иерусалиме, археологи впервые получили доказательства использования конопли в храмах древнего Ближнего Востока.

Что касается ладана, то ученые предполагают, что он был импортирован из Аравии. Его присутствие на алтаре храма в Араде свидетельствует о том, что Иудея активно торговала с Аравией.

"Горы драгоценностей" раскопали археологи на берегу Хуанхэ
В Италии нашли древний объект, за которым "охотились" 100 лет
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Ближний Восток Израиль

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дату голосования по Конституции назначат с учетом мнения Минздрава
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
За сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 субъектах
Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров