Раскрыт секрет неопознанного 2700-летнего материала из Израиля

В Израиле археологи провели анализ ранее неопознанных материалов, обнаруженных в храме VIII века до нашей эры, и нашли следы использования в ритуальных целях ладана и конопли.

Как сообщает Phys.org, древний храм был обнаружен в пустынной местности на юге Израиля. Он расположен в окрестностях города Арад, описанного в Библии, в долине Вирсавия.

Ранее там были раскопаны руины крепости, которая охраняла границы библейского государства. Самые ранние из них относятся к IX веку до нашей эры, самые поздние датируются началом VI века до нашей эры.

В этой крепости располагался храм, который достаточно хорошо сохранился. По мнению ученых, он был построен около 750-715 годов до нашей эры. Неплохо сохранились и два алтаря железного века.

Они были изготовлены из известняка. Размеры алтарей были совсем небольшими. Так, высота меньшего из них составляла 40 сантиметров, а большего - полметра. Вероятно, они играли важную роль в культовой практике того времени.

На поверхностях алтарей сохранился некий черный засохший материал, который был тщательно изучен в лабораторных условиях. Несколько лет ученые не могли определить его состав. Неопознанным материал оставался до последнего времени.

Новые методы позволили ученым выдвинуть предположение о его составе. Так, они считают, что этот материал был смесью. В частности, на поверхности меньшего из двух алтарей были найдены остатки вещества, в состав которого входила дикорастущая конопля и навоз.

Последний, по мнению ученых, использовался доля того, чтобы ритуальная смесь лучше нагревалась и чадила без открытого огня. По такому же принципу была сделана смесь, остатки которой нашли на большом алтаре. Только в данном случае вместо конопли использовался ладан.

Эти находки исследователи назвали уникальными, поскольку ничего подобного ранее археологи в этих местах не находили. По мнению авторов работы, конопля не случайно использовалась в культовой практике. Вероятно, священнослужители намеренно изготавливали смеси из нее, чтобы произвести психоактивное воздействие на прихожан.

По словам ведущего автора работы Эрана Арье из Музея Израиля в Иерусалиме, археологи впервые получили доказательства использования конопли в храмах древнего Ближнего Востока.

Что касается ладана, то ученые предполагают, что он был импортирован из Аравии. Его присутствие на алтаре храма в Араде свидетельствует о том, что Иудея активно торговала с Аравией.