Широков оскорбил бывшего тренера "Спартака" Якина

Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков высказал свое мнение об экс-тренера московского клуба Мураде Якине. Напомним: Роман проработал в стане "красно-белых" с Якином один сезон - 2014/15. В том сезоне футболист провел в Премьер-лиге лишь пять встреч.

"Были ли в карьере тренеры-[чудаки]? Якин. Ну чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевел. Я говорю ему: "Ты вообще никто, даже на тренера не похож, а мне рассказываешь, как надо играть", - сказал Широков в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

По словам Романа, Якин посоветовал ему играть как швед Ким Чельстрем. "Говорит: смотри, какой у Чельстрема объем. Я ответил: "У него объем первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все бегают как хотят. Потом слово за слово, я спросил у него: "По-твоему, Капелло и Спаллетти - тренеры?" Он: "Да, они топ". Но они мне про это ничего не рассказывали. А Якин два дня тренирует и что-то говорит мне. Я сказал: "Сиди и молчи, [чудак]. Переводчик смотрел на меня с открытым ртом".

Широков выступал за "Спартак" на протяжении двух лет (2014-2016). В сезоне 2014/15 он ушел в аренду в "Краснодар". Что касается Якина, то он покинул стан "красно-белых" спустя год после начала работы.