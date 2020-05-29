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29.05.2020 13:53
Рубрика: Общество

Школьников будут тестировать на наркотики с 13 лет

Текст: Ксения Колесникова
Ученики в школах будут проходить психологическое тестирование на наркотики, начиная с 13 лет. Такие обследования в школах проводятся и сейчас, но до недавнего времени "нижний порог" возраста детей не был четко обозначен. Приказ Минпросвещения с новой нормой уже подписан и зарегистрирован в Минюсте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса", - говорится в документе. Что еще нового появилось? Предусмотрено, что тест может проводиться в электронном виде.

Фото: iStock
За вовлечение детей в оборот наркотиков может грозить до 15 лет тюрьмы

При этом школа должна будет проводить его ежегодно. Для этого нужно собрать письменные согласия от учеников или их родителей, составить списки участников тестирования, утвердить расписание по кабинетам и классам. Если ребенку нет 15 лет, согласие дают родители. Если есть 15 - согласие дает он сам.

Согласно документу, тестирование содержит вопросы, "целью которых является определение вероятности вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ".

В новом приказе также подчеркивается: чтобы результаты были конфиденциальными, не допускается общение между участниками и свободное перемещение по аудитории во время тестирования. Каждый обучающийся имеет право в любое время отказаться. То есть для школ это мероприятие обязательное, а для учеников - добровольное.

Какими могут быть вопросы? Например, в некоторых регионах в анкетах прошлых лет встречались такие: "Если твои друзья попросят тебя попробовать какое-то вещество и скажут: "Или пробуешь, или мы не дружим" - ты попробуешь или нет?". А вот еще варианты вопросов из таких социально-психологических тестов (о них "РГ" рассказали сами ученики): "Любишь ли ты рисковать? Как часто ты плачешь? Какие у тебя отношения с друзьями? С родителями?"

Общество Образование Борьба с наркотиками

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