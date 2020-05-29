"Союзмультфильм" представил сериал о толерантности "Зебра в клеточку"

Мировая премьера мультсериала о толерантности "Зебра в клеточку" состоится на детском телеканале "О!" 1 июня, в День защиты детей. С его помощью создатели хотят рассказать маленьким зрителям, что каждый имеет право быть собой.

Новый музыкальный анимационный сериал "Зебра в клеточку" сделан совместно киностудией "Союзмультфильм" и ПКВС ("Первый каналом. Всемирная сеть" - цифровое подразделение Первого канала). Автор идеи необычного фильма - певица Любаша.

Сегодня объявили дату телепремьеры мультфильма, а позже можно будет смотреть на популярных онлайн-платформах и на официальном YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм". Всего планируются выпустить два сезона сериала, каждый из 26 серий, то есть 52 серии. Это позволит "Зебре в клеточку" успешно выйти на зарубежный рынок. Проект уже был представлен на престижном контентном рынке MIPTV 2020, его участники признали сериал одним из самых перспективных для международной дистрибуции в категории pre-school.

Герои мультфильма забавные и разные: зебра с необычным узором на теле - Клеточка, "правильная" зебра в полосочку - Поля, стеснительный слон Родион, неугомонный страус Паша и его младший брат - яйцо Петя, добрый крокодил-вегетарианец Гоша и активная обезьянка Яна.

Друзья живут на острове в африканских джунглях. В каждой серии длиной 6,5 минут между зверятами возникает конфликт из-за различий в привычках, вкусах, особенностей темперамента и внешнего вида. Но главная героиня Клеточка всегда помогает найти выход из ситуации.

Изображение в сериале плоское, без горизонта, а фоны похожи на иллюстрации. Мультфильм сделан в тёплой цветовой гамме. А главное - в каждой серии есть оригинальная песня или зажигательный танец. Музыку для сериала написал композитор Максим Дунаевский. Забавные движения для персонажей придумал креативный продюсер Алексей Алексеев, известный своей работой над музыкальными клипами, в том числе "Хару-Мамбуру" группы "Ногу свело".

Главную героиню зебру Клеточку озвучивает популярная актриса Ольга Кузьмина.

"Детям важно понимать ценность уникальных особенностей личности. Воспитание с малых лет уважения к себе и окружающим, добрых взаимоотношений в группе, навыков коммуникации - всё это часть нашей миссии, - говорит председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва. - Мы рады, что мультфильм "Зебра в клеточку" станет одним из первых в своем роде на российском рынке. Также мы рассчитываем, что сериал будет иметь успех за рубежом".

"Компания "Первый канал. Всемирная сеть" является копродюсером сериала. "Кажется, нам удалось создать добрый и веселый анимационный проект на очень актуальную тему. Толерантность в современном мире является базовой ценностью, а, как известно, все базовые ценности лучше усваивать в раннем детстве", - рассказывает директор Дирекции детских и юношеских программ ПКВС Вера Оболонкина.

Концепция сериала и сценарии разработаны при участии психолога Анны Скавитиной - члена Международной ассоциации аналитической психологии, супервизора Российского общества аналитической психологии и Института Юнга в Цюрихе.