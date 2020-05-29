Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки

Мощнейшей вспышкой завершился период солнечной спячки, длившийся три года. Ее зафиксировала орбитальная обсерватория SDO.

Как рассказал ТАСС главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев, начался новый солнечный цикл продолжительностью одиннадцать лет. Сердце светила бьется в прежнем ритме.

Несколько лет назад ученые начали опасаться, что Солнце впало в аномально долгую "спячку" после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3, самая мощная за 15 лет. По словам астрофизика, нынешняя вспышка на Солнце стала неожиданностью, потому что обычно сначала фиксируются более слабые проявления солнечной активности, а с мая прошлого года на звезде не произошло ни одной вспышки класса C.

Теперь ученым предстоит выяснить, будет ли рост вспышечной активности во всем новом солнечном цикле таким же бурным или это случайность. Есть две версии развития событий. Судя по наблюдениям за прошлыми циклами активности Солнца, из-за резкого пробуждения светила следующие вспышки на нем могут быть более сильные и частые. С другой стороны, в связи с длительным солнечным покоем можно прогнозировать, что оно движется к столетнему или даже тысячелетнему минимуму активности.

Как будет на самом деле, покажет время. На Солнце периодически происходят вспышки, во время которых выделяется огромное количество энергии. Они могут мешать нормальной работе спутников на орбите и систем радиосвязи на Земле, а, кроме того, представляют угрозу для космонавтов.