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29.05.2020 19:55
Рубрика: В мире

США аннулируют визы тысячам аспирантов и студентов из Китая

Текст: Александр Гасюк
Последствия все более обостряющейся конфронтации США и КНР в ближайшее время почувствуют на себе обучающиеся в американских вузах китайские исследователи, аспиранты и студенты старших курсов. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома, в пятницу президент США Дональд Трамп объявит об отказе в выдаче виз отдельным категориям граждан Китая.
Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Предполагается, что возможности обучаться в США лишатся несколько тысяч китайских молодых ученых - выходцев из университетов КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая.

Ожидается, что у таких находящихся в Соединенных Штатах и "грызущих гранит науки" граждан Поднебесной будут аннулированы визы. В результате им придется уже в ближайшее время покинуть страну. По данным газеты The New York Times, фактическая высылка коснется не менее 3 тысяч человек из 360 тысяч китайских аспирантов и студентов, проходящих в настоящее время обучение в Америке.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Отмечается, что спецслужбы США подозревают многих китайских исследователей в шпионаже на американской территории. ФБР и Министерство юстиции США уже предупредило американские университеты и колледжи об опасности сотрудничества с Китаем в области образования. При этом никаких доказательств шпионской активности аспирантов и студентов из КНР общественности представлено не было.

Обозреватели не исключают, что следующим шагом может стать полный запрет на обучение граждан Китая в американских вузах по целому ряду специальностей. В настоящее время на Капитолийском холме, где в том числе под влиянием эпидемии COVID-19 сформировался устойчивый антикитайский двухпартийный консенсус, прорабатывается откровенно дискриминационный законопроект. Предполагается, что он запретит гражданам КНР изучать естественно-технические, инженерные и математические науки на старших курсах университетов и в аспирантуре на территории США.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Напомним, что в минувшем марте Вашингтон применил жесткие санкции к работающим в Америке китайским СМИ, а количество аккредитованных в США сотрудников ведущих изданий, информагентств и телеканалов Поднебесной было сокращено на 40 процентов. Данное решение коснулось информагентства Xinhua, Международного радио Китая, издательской группы China Daily, а также телевизионной сети China Global Television Network.

Все более агрессивные действия Вашингтона по отношению к Пекину трактуются многими комментаторами в качестве подготовки США к долгосрочной и открытой конфронтации с Китаем в духе новой "холодной войны". В частности, в последнее время действующая администрация США взяла курс на открытое использование политических, экономических, технологических и информационных рычагов давления на КНР в стремлении подорвать потенциал своего оппонента на геополитической арене, отмечают китайские СМИ.

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