Стал известен возможный покупатель китайских ракетно-пушечных БМП VN11A

Нигерийская армия, вероятно, получит в ближайшие время новейшие боевые машины пехоты, а также зенитные ракетные комплексы из КНР

.....Next stop. Nigerians are in for a very big surprise. pic.twitter.com/QmfJ3CvgE7 — Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) May 28, 2020

Информация об этом появилась в Twitter, где опубликованы фотографии БМП ZBD-04A и ЗРК HQ-7B. Авторы пообещали нигерийцам скорое прибытие "большого сюрприза".

Если информация подтвердится, то эта африканская страна станет первым обладателем бронированных родственников российской БМП-3.

Экспортная версия "четверки" предлагается под обозначением VN11A. Она, по сути, является аналогом машины, уже имеющейся в сухопутных войсках НОАК. В качестве вооружения используются 100-мм пушка, способная вести огонь как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами. С ней спарены 30-мм автоматическое орудие и 7,62-мм пулемет.

Данное средство доставки пехоты имеет современные системы наблюдения и прицеливания, а также обладает высокой маневренностью и приемлемой для такого класса техники защитой.

Мобильная зенитная ракетная система HQ-7B (экспортное обозначение FM-90) способна обнаруживать противника на дистанции до 25 000 метров, а затем поражать на расстоянии в 15 000 метров и высотах до 6 000 метров. Высокая подвижность обеспечивается размещением ЗРК на бронированном полноприводном транспортере AFV.

Нигерия становится одним из крупнейших получателей китайского оружия. Недавно в эту страну уже прибыли танки VT-4, колесные САУ SH2 и ST-1. Ожидается также поставка пакистано-китайских истребителей JF-17 Thunder.