Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга

Вашингтон введет визовые ограничения и экономические санкции против в китайских чиновников, причастных к ситуации вокруг Гонконга, заявил президент США Дональд Трамп.

"США также предпримут необходимые шаги, чтобы наложить санкции на должностных лиц КНР и Гонконга, которые прямо или косвенно причастны к подрыву автономии Гонконга и удушению свободы", - сказал американский лидер. Его слова приводит ТАСС.

Трамп констатировал, что Пекин отказался от формулы "одна страна, две системы", которая без малого четверть века определяла отношения КНР с этим специальным административным районом.

Напомним, в четверг парламент Поднебесной принял резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, что взывало бурную реакцию в Белом доме.