Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ

Соединенные Штаты прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС со ссылкой на заявление президента Дональда Трампа.

Сообщается, что данное решение связано с тем, что ВОЗ якобы продемонстрировала неэффективность на фоне стремительного распространения в мире COVID-19.

По словам главы Белого дома, средства американских налогоплательщиков будут направлены в другие международные организации, которые также занимаются проблемами здравоохранения.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала контрпродуктивными и безответственными попытки США возложить на ВОЗ вину за пандемию, а также "выставить организацию крайней".