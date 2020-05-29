Постановление правительства Тульской области от 29 мая 2020 года № 266 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Тульской области за I квартал 2020 года"

В соответствии со статьей 4 Закона Тульской области от 31 октября 2005 года № 625-ЗТО "О прожиточном минимуме в Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года:

на душу населения в размере 10553 рубля, для трудоспособного населения - 11311 рублей, пенсионеров - 8937 рублей, детей - 10388 рублей.

2. Величина прожиточного минимума пенсионера, указанная в пункте 1 постановления, не используется в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин







