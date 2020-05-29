Постановление правительства Тульской области от 29 мая 2020 года № 266 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Тульской области за I квартал 2020 года"

Новости

Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки 20:10
В Крыму с 1 июня кафе и рестораны откроют летние площадки 19:50
В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер 19:44
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма 19:36
На поддержку находящихся за границей россиян выделено 600 млн 19:17
В Ингушетии режим самоизоляции продлили до 7 июня 19:06
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений 19:00
В Северодвинске вводится обязательный масочный режим 18:56
Под Саратовом рабочие нанесли разметку на грунтовую дорогу 18:51
Минюст предложил ввести скидку при своевременной оплате штрафов 18:50
Парижский Лувр откроется в начале июля 18:47
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля 18:47
В Свердловской области пять женщин с COVID-19 родили здоровых детей 18:34
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым 18:26
Российские ученые объяснили феномен колец Сатурна 18:26
В японском городе Китакюсю началась вторая волна коронавируса 18:22
В Британии раскопали "китайского" птерозавра 18:20
Турция откроет с 1 июня пляжи, бассейны и рестораны 18:18
"Лосиный тест" оказался не по зубам Skoda Superb и Volkswagen Passat 18:10
Территория ВДНХ открывается с 1 июня 18:02
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 16 июня 18:01
Экзамены в театральные вузы будут проходить за защитным экраном 17:57
РЖД начнет продавать маски и перчатки во всех поездах дальнего следования 17:49
"Джон Уик" должен был называться по-другому 17:49
В Мурманской области продлили ограничения на въезд и выезд 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 мая 2020 г.

Постановление правительства Тульской области от 29 мая 2020 года № 266 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Тульской области за I квартал 2020 года"

Дата подписания 29 мая 2020 г.
Опубликован 29 мая 2020 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Тульской области от 31 октября 2005 года № 625-ЗТО "О прожиточном минимуме в Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года:

на душу населения в размере 10553 рубля, для трудоспособного населения - 11311 рублей, пенсионеров - 8937 рублей, детей - 10388 рублей.

2. Величина прожиточного минимума пенсионера, указанная в пункте 1 постановления, не используется в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией