Турция откроет с 1 июня пляжи, бассейны и рестораны

С 1 июня в Турции откроются пляжи, бассейны, парки, рестораны и кафе, сообщает "Газета.Ru". Правда, работать они будут с учетом актуальной на данный момент эпидемиологической ситуации.

Так, в частности, на пляжах Антальи необходимо будет поддерживать социальное дистанцирование: 9 квадратных метров на одну семью. При этом лежаки будут дезинфицироваться после каждого туриста и оставаться свободными не менее 20 минут.

Еще одно важное нововведение коснется курильщиков: отныне на пляжах будет запрещено курить как обычные сигареты, так и кальян.

Известно, что морские прогулки будут возобновлены, а информации о разрешенных видах водного спорта пока нет.

Отели также смогут открыться, но только после прохождения антикоронавирусной сертификации,