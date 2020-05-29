Умер писатель и сценарист, номинант "Оскара" Ларри Крамер

Важный американский писатель, драматург, публицист, сценарист и продюсер Ларри Крамер умер 27 мая на Манхэттене, Нью-Йорк, на 85-м году жизни.

В качестве причины смерти номинанта премий "Оскар", BAFTA и Гильдии сценаристов США указана пневмония, сообщает NYT.

Крамер родился 25 июня 1935 года в Бриджпорте, Коннектикут.

RIP Larry Kramer. The world is a better place because you fought so hard. pic.twitter.com/Tuw8gVKxOp — Lee Pace (@leepace) May 27, 2020

Карьеру начал на Columbia Pictures. Далее был нанят для работы над сценарием экранизации романа Лоуренса "Влюблённые женщины" (1969) Кена Расселла, который и принес ему номинации.

В числе других работ Крамера как сценариста, в частности, "Потерянный горизонт" и "Обыкновенное сердце" с Марком Руффало - драма Райана Мерфи, шоураннера "Американской истории ужасов", и еще множество проектов.