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Десятый сезон "Американской истории ужасов" не выйдет в 2020 году

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    27.05.2020, 11:17
Текст:   Олег Усков

Премьеру десятого сезона антологии "Американская история ужасов", где зрителя, похоже, поджидает еще более экстремальный контент, в этом году мы не увидим. Как пишет THR, канал FX сдвинул дату на 2021-й.

Фото: kinopoisk.ru
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Что не явилось неожиданностью. Причина понятна - распространение новой коронавирусной инфекции, из-за которой съемки шоу еще даже не начинались.

При этом издание информирует, что новый сезон другой антологии Райана Мёрфи, "Американской истории преступлений", все еще имеет шанс получить релиз в текущем году. Но это не точно.

Также было подтверждено, что у AHS появится спин-офф.

Тогда как сама АИУ уже продлена до тринадцатого сезона.

Ранее Мёрфи предложил фанатам угадать тему десятого сезона за вознаграждение.

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