Новости

Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино 20:05
Вышел трейлер боевика с Мелом Гибсоном "Силы природы" 18:42
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот 17:51
В производство запущен фильм о женской версии Человека-паука 17:42
Вышел трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон "Старая гвардия" 17:04

Создатель "Американской истории ужасов" бросил вызов фанатам

Новости
    21.05.2020, 19:33
Текст:   Евгения Акулова
Фото: instagram.com/mrrpmurphy Фото: instagram.com/mrrpmurphy
Фото: instagram.com/mrrpmurphy

Один из главных американских шоураннеров, провокатор Райан Мерфи предложил фанатам "Американской истории ужасов" сыграть в игру - угадать тему предстоящего 10 сезона.

Создатель хоррор-антологии поделился в Instagram бродившей в Сети шуткой о том, что наша жизнь на фоне пандемии стала напоминать сюжет АИУ, за "съемки" в которой нам должны заплатить.

"Прошу прощения. Я отправлю их (чеки, - прим. "Кинократии") на этой неделе, ЕСЛИ вы угадаете в комментариях, о чем будет следующий сезон "Американской истории ужасов" (съемки которого мы надеемся начать этим летом). Победитель получит все", - бросил Мерфи вызов фанатам.

Ранее шоураннер опубликовал тизер и постер 10 сезона хоррор-шоу, которые явно намекали на "морскую" тематику. Однако позднее в интервью The Wrap продюсер признался, что оригинальную идею юбилейного сезона придется изменить, так как ее воплощение возможно лишь в теплые месяцы, а задержка производства из-за коронавируса рушит все планы. Впрочем, шоу уже продлено до 13 сезонов, так что у Мерфи есть еще все шансы экранизировать свое морское безумие.

Кстати, ранее стало известно, что к актерскому составу 10 сезона присоединится звезда комедии "Один дома" 39-летний Маколей Калкин. Его, по словам самого Мерфи, ждет "безумный секс" с постоянной участницей шоу Кэти Бэйтс. Также в новом сезоне появятся Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Гроссман и Билли Лурд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#AHSSeason10

Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Новости

Стало известно, сколько денег потратят на Snyder Cut "Лиги справедливости" 16:28
Трейлер: новый боевик от режиссера сиквелов "Перевозчика" и "Заложницы" 16:14
Названа роль Тимоти Олифанта в "Мандалорце" 15:41
Вышел трейлер финального сезона подростковой драмы "13 причин почему" 15:11
⧣ США
Фото: twitter.com/ DiscussingFilm
Появились первые кадры сериала об эпидемии "Противостояние" по Кингу 14:44
⧣ видео
Фото: twitter.com/ NonStopPop
Умер актер и полицейский Кен Осмонд 20.05.2020
Видео: Росс из "Друзей" в самоизоляции сошел с ума 19.05.2020
Новый клип Little Big попал в пятерку самых просматриваемых в мире 18.05.2020
⧣ интернет
Фото: facebook.com/ PatrickAnimation
Как должны были выглядеть в реальности герои "Игры престолов" и "Викингов" 20.05.2020
Фанаты "скрестили" Пеннивайза и Джокера 20.05.2020
В Сети Фантастическую четверку представили в новом звездном составе 19.05.2020