Создатель "Американской истории ужасов" бросил вызов фанатам

Один из главных американских шоураннеров, провокатор Райан Мерфи предложил фанатам "Американской истории ужасов" сыграть в игру - угадать тему предстоящего 10 сезона.

Создатель хоррор-антологии поделился в Instagram бродившей в Сети шуткой о том, что наша жизнь на фоне пандемии стала напоминать сюжет АИУ, за "съемки" в которой нам должны заплатить.

"Прошу прощения. Я отправлю их (чеки, - прим. "Кинократии") на этой неделе, ЕСЛИ вы угадаете в комментариях, о чем будет следующий сезон "Американской истории ужасов" (съемки которого мы надеемся начать этим летом). Победитель получит все", - бросил Мерфи вызов фанатам.

Ранее шоураннер опубликовал тизер и постер 10 сезона хоррор-шоу, которые явно намекали на "морскую" тематику. Однако позднее в интервью The Wrap продюсер признался, что оригинальную идею юбилейного сезона придется изменить, так как ее воплощение возможно лишь в теплые месяцы, а задержка производства из-за коронавируса рушит все планы. Впрочем, шоу уже продлено до 13 сезонов, так что у Мерфи есть еще все шансы экранизировать свое морское безумие.

Кстати, ранее стало известно, что к актерскому составу 10 сезона присоединится звезда комедии "Один дома" 39-летний Маколей Калкин. Его, по словам самого Мерфи, ждет "безумный секс" с постоянной участницей шоу Кэти Бэйтс. Также в новом сезоне появятся Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Гроссман и Билли Лурд.