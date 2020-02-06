Вышел трейлер новой "Пилы"

На YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован тизер-трейлер художественного фильма "Пила: Спираль", новой части долгоиграющей франшизы. При этом ролик щедр на дежавю - от первых кадров и до последнего.

Режиссер - Даррен Линн Боусман, снявший вторую, третью и четвертую части серии.

В главной роли - комик Крис Рок. Также выступивший продюсером и соавтором сценария - наряду с Джошем Столбергом и Питом Голдфингером.

В других ролях - Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла, Марисоль Николс, Зои Палмер.

Российская премьера - 14 мая.

Ранее сообщалось, что создатели "Пилы" перезапустят еще один хоррор-киносериал - фаталистический "Пункт назначения".