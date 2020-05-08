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Калкина заманили в "Американскую историю ужасов" секс-сценой с Кэти Бэйтс

Новости
    08.05.2020, 13:36
Текст:   Олег Усков

На фоне всех этих коронакошмаров нет-нет, да и проскочит приободряющая новость. Вот, к примеру, стало известно, что в десятом сезоне антологии Мёрфи "Американская история ужасов" зрителя поджидает нечто совершенно особое.

Фото: kinopoisk.ru
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Как то: секс персонажей 39-летнего Маколея "Один дома" Калкина и прекрасной актрисы Кэти Бейтс, одной из "визиток" франшизы.

Факт, что у 71-летней Кэти и влившегося в каст Калкина произойдет страстное соитие, шоураннер сам проанонсировал в комментарии.

При этом Мёрфи подчеркивает: после того, как Калкин бегло ознакомился по телефону с ситуаций, актер замер, а далее заявил, что просто рожден для этой роли. Как мы знаем, Маколей вообще большой оригинал.

Еще одна отличная весть - в десятый сезон вернутся Сара Полсон и Эван Питерс. Плюс ожидаются Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс, Финн Уиттрок.

Что до дёгтя - из-за пандемии и сопутствующих неурядиц премьера сезона может сдвинуться, а сценарий - измениться.

Бэйтс - лауреат премии "Оскар", и далее - по две "Эмми", "Золотого глобуса" и Премий Гильдии киноактеров США.

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