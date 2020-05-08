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Коронавирус сорвал десятый сезон "Американской истории ужасов"

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    08.05.2020, 12:52
Текст:   Козьма Лоханкин

Пандемия коронавируса продолжает мешать жить и работать всем, в том числе - кинематографистам.

Фото: kinopoisk.ru
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Райан Мёрфи, только что выпустивший свой новый сериал - пёстрый "Голливуд", поделился переживаниями по поводу трудностей с его главным детищем - хоррор-антологией "Американская история ужасов".

Проблема, поделился Мёрфи с TheWrap, заключается в том, что действие юбилейного, десятого сезона должно было разворачиваться в тёплое время года, а организовать съёмки в этом году в надлежащих условиях теперь по понятным причинам не удастся.

В связи с этим шоураннер теперь не знает - переписывать полностью сценарий или ждать следующего года, чтобы приступить к работе.

Отметим, что скучать Мёрфи явно не придётся, у него есть ещё куча сериалов, которые ждут новых сезонов: "Американская история преступлений", "Вражда" (которую он, увы, "заморозил"), "Политик", "Поза", "911".

Ранее стало известно, что в десятом сезоне должен сыграть звезда "Один дома" Маколей Калкин. Он, кстати, только что признался, что на его решение дать согласие повлияли весьма оригинальные соображения. Также запланировано возвращение звёзд антологии, не игравших в прошлом сезоне - Кэти Бейтс, Сары Полсон и Эвана Питерса.

У "Американской истории ужасов" впереди ещё не менее трёх сезонов.

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