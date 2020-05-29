Ушел из жизни заслуженный преподаватель МГУ с подтвержденным COVID-19

В ГКБ имени Филатова скончался заслуженный преподаватель МГУ Василий Зубенко.

В больницу 89-летнего мужчину доставили 16 мая с диагнозом "поверхностная травма". По информации скорой помощи, пенсионер упал дома и получил серьезную травму. Кроме того, у Зубенко были симптомы коронавирусной инфекции, позднее тест на COVID-19 дал положительный результат.

"Точную причину смерти установит медицинская экспертиза", - сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту смерти заслуженного преподавателя МГУ проводится проверка. Полицейские ожидают результатов медэкспертизы.

Василий Зубенко работал в МГУ с 1956 года. Он является лауреатом Ломоносовской премии за создание аппаратуры для рентгеноструктурных исследований.