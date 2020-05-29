Утвержден экипаж "Союза" для полета на МКС в октябре

"Роскосмос" утвердил основной, дублирующий, а также резервный экипажи для полета на Международную космическую станцию в октябре этого года.

Как сообщили в госкорпорации, космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс утверждены в основной экипаж на подготовку к октябрьскому полету корабля "Союз МС-17". Следует заметить, что ранее основным кандидатом на этот полет от НАСА назывался астронавт Стивен Боуэн, а Рубинс, как говорили, должна была лететь в апреле 2021 года.

В состав дублирующего экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Из-за пандемии комиссия также утвердила специально сформированный в условиях действующей пандемии коронавируса резервный экипаж. В него войдут космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.