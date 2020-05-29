Узбекистан намерен получить статус наблюдателя в ЕАЭС

Еще одно государство на постсоветском пространстве - Узбекистан - намерено получить статус наблюдателя в ЕАЭС, основная цель которого, как известно, состоит в полноценной реализации свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Об этом говорится в обращении председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича по случаю отмечаемой в пятницу шестой годовщины подписания Договора о ЕАЭС.

Руководитель коллеги ЕЭК напомнил, что в настоящее время "в интеграционное объединение входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Статус государства-наблюдателя имеет Молдова. О своем желании получить статус государства-наблюдателя заявил и Узбекистан".

О динамике международного авторитета организации, по словам Мясниковича, свидетельствуют подписанные торговые соглашения с Вьетнамом, Ираном, Китаем, Сингапуром и Сербией, меморандумы с 8 региональными интеграционными объединениями, с 14 правительствами третьих стран, с 11 министерствами и ведомствами третьих стран, 38 - с международными организациями и их подразделениями.

Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул, что укрепление экономических связей в столь крупном международном объединении, как ЕАЭС, "помогает предприятиям и организациям работать более эффективно и стабильно". Принимаются актуальные решения по обеспечению взаимовыгодной торговли, формируются общие рынки товаров, приняты 48 технических регламентов союза, режим единого рынка услуг распространен на 53 сектора.

Благодаря усилиям глав государств - членов ЕАЭС и правительств союза, констатировал глава коллегии, "создаются благоприятные условия для жизни и работы граждан государств-членов, обеспечено взаимное признание документов об образовании, подписано соглашение о пенсионном обеспечении".