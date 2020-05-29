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29.05.2020 14:08
Рубрика: Власть

В ЦИК рассказали, как организуют голосование на открытом воздухе

Текст: Галина Мисливская
Голосование на придомовых территориях будет организовано с соблюдением всех требований законодательства, избирателям гарантируют соблюдение тайны голосования, а наблюдателям - возможность контролировать процесс. Об этом "Российской газете" рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ранее в закон об основных гарантиях прав граждан была внесена поправка о том, что проведение голосования допускается на придомовых территориях и в местах общего пользования. По данным газеты "Коммерсант", в ЦИКе обсуждается возможность использования этого формата на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

"Тема возможности такого голосования обсуждалась в ЦИКе - и общероссийского голосования, и выборов, которые еще впереди, скажем так - в новых условиях", - подтвердила "РГ" Майя Гришина. Она уточнила, что речь идет о ситуациях, "когда какие-то дополнительные меры по охране жизни и здоровья надо соблюдать, но выборы уже можно проводить".

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По словам секретаря ЦИК, на открытых площадках голосование будет проводиться с учетом всех требований, предъявляемых к избирательным участкам. "Соблюдение всех гарантий и принципов голосования не зависит от того, есть ли стены у места для голосования", - сказала Майя Гришина. "В любом случае есть место для выдачи бюллетеней, есть шторка или специальная конструкция для заполнения бюллетеней в условиях тайного голосования, есть ящик для голосования, наблюдатели в обязательном порядке присутствуют", - пояснила она.

В упомянутом законе расширены возможности для досрочного голосования. До назначенной даты - не ранее чем за 15 дней - смогут проголосовать граждане, проживающие в труднодоступных регионах. Не более 10 дней составит период "досрочки" в обычных условиях, а на придомовых территориях и в местах общего пользования этот период ограничен семью днями.

"С одной стороны, это удобно для избирателей, с другой - позволяет рассредоточить количество одновременно находящихся на участке граждан", - пояснила норму Майя Гришина.

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Она также напомнила, что дата голосования по поправкам в Конституцию определяется указом президента РФ. "Это день, когда голосование проводится, заканчивается и подводятся итоги", - сказала она.

Ранее в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия подписала соглашение с Роспотребнадзором о рекомендациях по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при проведении общероссийского голосования и эти рекомендации уже разработаны для избиркомов в регионах.

На заседании ЦИК в среду было заявлено, что члены участковых комиссий получат средства индивидуальной защиты, которые они будут использовать при проведении плебисцита. Для каждого участка закупят бесконтактный градусник, а при надомном голосовании члены УИК не будут заходить в жилые помещения. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, расходы на средства защиты формируются из расчета 80 рублей на одного избирателя, в комиссии рассчитывают, что средства поступят в регионы в течение первой недели июня.

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