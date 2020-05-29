В этом году ВС РФ получат около 4 тысяч современных автомобилей

Российскую армию продолжают оснащать современной автомобильной техникой. Причем поставки таких машин в войска из года в год возрастают, а их линейка становится все более разнообразной.

К примеру, в 2019-м Вооруженные силы РФ пополнились двумя десятками образцов автомобилей военного назначения, а общее количество машин в армии увеличилось на 3,5 тысячи штук. Планы на нынешний год - еще около 4 тысяч современных машин.

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Бибик в интервью газете "Красная звезда" сказал, что к поступающим на вооружение армии машинам нового поколения, в частности, относятся автомобили семейств "Тайфун-К" и "Тайфун-У". Они обеспечивают высокий уровень защищенности личного состава от пуль стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств. Генерал отметил высокомобильные модульные платформы с электромеханической трансмиссией семейства "Платформа - О", предназначенные для монтажа, транспортировки и обеспечения боевого применения особо значимых образцов вооружения, военной и специальной техники, определяющих боевой потенциал отечественных Вооруженных сил. Бибик также упомянул новые защищенные санитарные автомобили тактического звена семейства "Линза", предназначенные для сбора и эвакуации раненных с переднего края.

Что же касается перспективной колесной техники, то, по словам генерала, продолжаются работы по созданию автомобилей семейства "Торнадо", специальных транспортных средств типа "багги" и защищенного автомобиля специального назначения"Тайфун - ВДВ". Как видно из названия, он предназначен для подразделений крылатой пехот и может десантироваться из самолетов военно-транспортной авиации парашютным способом.

Кроме того, идет модернизация серийных автомобилей многоцелевого назначения "Мотовоз- М" и "Мустанг". А еще в интересах армии развиваются подвижные средства технического обслуживания, эвакуации и ремонта.