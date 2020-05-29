Новости

В Псковской области утонула 15-летняя девочка 12:27
Имущество замглавы Хакасии арестовали по делу о взятке 12:27
Колокольцев наградил четверых московских полицейских 12:18
Крейсер "Петр Великий" подготовили к выходу в Баренцево море 12:17
Австрийский клуб лишили шести очков за нарушение социальной дистанции 12:09
Белорусы стали больше потреблять молочных продуктов и мяса 12:09
Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности 12:08
Режиссер "Логана": Хью Джекман не вернется к роли Росомахи 12:07
Почта России начала доставлять лекарства 12:03
Роспотребнадзор подсчитал, кто из нижегородцев чаще болеет COVID-19 11:53
Дэвид Линч показал, над чем он трудится в самоизоляции 11:53
Частные образовательные учреждения Москвы получили поддержку по аренде 11:51
В этом году ВС РФ получат около 4 тысяч современных автомобилей 11:49
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 7 июня 11:47
Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе 11:42
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса 11:41
Член группы "Чай вдвоем" рассказал о пережитом в 8 лет изнасиловании 11:37
В Башкирии откроют первую экономическую зону "Алга" 11:37
В Петербурге подтвердили еще 11 смертей от коронавируса 11:36
ДТП с участием трех грузовиков произошло на МКАД 11:32
Читатели впервые сами выберут лучший детектив 11:31
Юрий Лоза отозвался на спор Пригожина со Шнуровым 11:30
Внешний госдолг Беларуси уменьшился на 500 миллионов долларов 11:26
В Дагестане за сутки от COVID-19 умерли 50 человек 11:26
СК "Крымский" начнет принимать спортсменов сборных с 15 июня 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 11:49
Рубрика: Власть

В этом году ВС РФ получат около 4 тысяч современных автомобилей

Текст: Юрий Гаврилов

Российскую армию продолжают оснащать современной автомобильной техникой. Причем поставки таких машин в войска из года в год возрастают, а их линейка становится все более разнообразной.

Фото: Пресс-служба Камского автозавода
Российские военные получат автомобили с искусственным интеллектом

К примеру, в 2019-м Вооруженные силы РФ пополнились двумя десятками образцов автомобилей военного назначения, а общее количество машин в армии увеличилось на 3,5 тысячи штук. Планы на нынешний год - еще около 4 тысяч современных машин.

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Бибик в интервью газете "Красная звезда" сказал, что к поступающим на вооружение армии машинам нового поколения, в частности, относятся автомобили семейств "Тайфун-К" и "Тайфун-У". Они обеспечивают высокий уровень защищенности личного состава от пуль стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств. Генерал отметил высокомобильные модульные платформы с электромеханической трансмиссией семейства "Платформа - О", предназначенные для монтажа, транспортировки и обеспечения боевого применения особо значимых образцов вооружения, военной и специальной техники, определяющих боевой потенциал отечественных Вооруженных сил. Бибик также упомянул новые защищенные санитарные автомобили тактического звена семейства "Линза", предназначенные для сбора и эвакуации раненных с переднего края.

Фото: АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА / youtube.com
Новейший самоходный миномет "Горец" прошел заводские испытания

Что же касается перспективной колесной техники, то, по словам генерала, продолжаются работы по созданию автомобилей семейства "Торнадо", специальных транспортных средств типа "багги" и защищенного автомобиля специального назначения"Тайфун - ВДВ". Как видно из названия, он предназначен для подразделений крылатой пехот и может десантироваться из самолетов военно-транспортной авиации парашютным способом.

Кроме того, идет модернизация серийных автомобилей многоцелевого назначения "Мотовоз- М" и "Мустанг". А еще в интересах армии развиваются подвижные средства технического обслуживания, эвакуации и ремонта.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Власти Москвы обнародовали карту прогулок
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование