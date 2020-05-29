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29.05.2020 22:44
Рубрика: В мире

В Индии дикие обезьяны похитили пробирки с COVID-19

Текст: Владимир Шилов

Дикие обезьяны напали на сотрудников медицинского колледжа в Индии и похитили у них пробирки с инфицированной COVID-19 кровью, передает Reuters.

Фото: Сергей Очинян
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Сообщается, что инцидент произошел в городе Мератх (северо-западная часть штата Уттар-Прадеш).

"Обезьяны схватили пробирки с кровью четырех пациентов, которые проходят лечение, и сбежали", - сказал один из потерпевших. Дальнейшая судьба стеклянных контейнеров с опасным содержимым остается неизвестной.

Как передает агентство, стаи диких животных уже давно терроризируют местных жителей. В условиях самоизоляции они стали еще более агрессивными.

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