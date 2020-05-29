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29.05.2020 09:00
Рубрика: Власть

В каком мире мы будем жить после COVID-19

Текст: Татьяна Панина
В каком мире мы будем жить после пандемии, как его изменит COVID-19? Какие угрозы нас ожидают и какие из них самые опасные? Стратегическая нестабильность, пандемии, климатические изменения? А, может, все-таки компьютерный терроризм?

Искать ответы на эти и другие вопросы будут ведущие российские эксперты на первой онлайн-сессии "Примаковских чтений". Ее тема: "Россия и постковидный мир".

Сессию организовали Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН) и "Интерфакс". Дискуссия проходит на площадке "Интерфакса", откуда и идет трансляция.

В рамках этого нового проекта запланирована серия онлайн-встреч экспертов, политических и общественных деятелей, где будут обсуждать актуальные проблемы международных отношений и мировой экономики.

В первой онлайн-сессии принимают участие:

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса

Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН;

Александр Дынкин, президент ИМЭМО РАН, академик РАН;

Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике".

Ведущий - Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

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