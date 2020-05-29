В МИД РФ заявили об опасной эскалации конфликта в Ливии

В Ливии происходит дальнейшая эскалация конфликта, а интенсивность боевых действий между враждующими сторонами свидетельствует, что перемирие окончательно сорвано, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы констатируем, что ситуация в Ливии продолжает деградировать. Объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия возобновились в полном объеме. При этом ситуация на земле сегодня существенно отличается от той, что была на момент прекращения вооруженного столкновения. Благодаря массированной внешней помощи баланс сил изменился", - констатировала Захарова, слова которой приводит ТАСС.

Дальнейшее затягивание нынешнего кризиса, проложила дипломат, чревато катастрофическими последствиями.