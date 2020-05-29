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29.05.2020 00:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве за нарушение самозоляции оштрафованы загоравшие на крыше

В Москве полицейские составили протоколы за нарушение самоизоляции в отношении группы молодых людей, загоравших на крыше банка, сообщает ТАСС.

Новых штрафов за нарушение карантина в Москве не будет

"Поступило сообщение от жителей дома на Земляном валу о скоплении граждан на крыше пристройки к дому и нарушении ими режима самоизоляции, действующего в Москве, - передает агентство сообщение пресс-службы ГУ МВД столицы. - При проверке информации в одной из квартир, имеющей выход на крышу, сотрудники полиции выявили 13 человек, не соблюдавших установленные ограничительные меры и создававших угрозу распространения вируса".

Нарушителей доставили в участок и составили протоколы. Им грозят штрафы до 4 тысяч рублей.

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