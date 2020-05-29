В Новой Зеландии остался единственный пациент с коронавирусом

В Новой Зеландии остался один пациент, инфицированный коронавирусом. За последнюю неделю в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. Общее число инфицированных остается на прежнем уровне 1 504 человека, рассказали представители местного минздрава.

"От коронавируса излечились больше 98% инфицированных пациентов - 1 481 человек. Один пациент с активным течением болезни пока остается под наблюдением медиков. Его состояние признано удовлетворительным. 22 человека умерли от осложнений, вызванных заболеванием", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

С 13 мая власти Новой Зеландии сняли большую часть введенных ранее ограничений. Полностью восстановлена работа общественного транспорта, разрешены поездки по стране, открыты все магазины, производства, учреждения и ведомства. Ожидается, что 8 июня кабинет министров вновь рассмотрит вопрос об отмене ограничений в стране.