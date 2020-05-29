В России появится статья за нарушение ночной тишины

Министерство юстиции России опубликовало проект нового КоАП. Как сообщили в ведомстве, в разработанном законопроекте предлагается прописать санкции за нарушение тишины и покоя граждан.

"По предложению комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предлагается закрепить в проекте нового КоАП состав административного правонарушения, заключающийся в нарушении тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Согласно проекту, правом составления протоколов о таких административных правонарушениях наделяются сотрудники полиции, а правом рассмотрения дел об указанных административных правонарушениях - мировые судьи.

"Следует отметить, что привлечение к административной ответственности за указанные деяния будет возможно только в случаях проявления явного неуважения к спокойствию граждан и злостного нарушения тишины в ночное время, в том числе в жилых помещениях", - уточнили в Минюсте.

В ведомстве пояснили что, в настоящее время составы административных правонарушений в сфере нарушения тишины и покоя граждан как в ночное, так и в дневное время содержатся в законах об административных правонарушениях большинства субъектов РФ. При этом протоколы, как правило, составляются должностными лицами региональных органов власти.

"Вместе с тем существует проблема фиксации нарушения тишины и покоя граждан в ночное время, то есть в нерабочие часы указанных органов власти", - отметили в Минюсте.

Если штрафы за нарушение ночной тишины будут прописаны в КоАП, то вопрос с процедурой наказаний ночных нарушителей покоя будет решен: составлять протоколы на нарушителей сможет полиция. Так что, допустим, если под окнами в полночь шумит веселая компания, полиция сможет оформить материалы и направить дело в суд.