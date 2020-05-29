В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш сообщил, что в Йемене самый высокий уровень смертности от COVID-19.

В городе Аден, например, 70 процентов заразившихся SARS-CoV-2 умирают. А в целом по стране летальность от нового коронавируса оценивается в 17 процентов.

Генсек призвал международное сообщество оказать государству необходимое содействие, а также финансовую помощь. "Я надеюсь, международное сообщество полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", - сказал Гутерреш.

Ранее официальный представитель ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке оценил ситуацию в республике как критическую. "Нет страны, более пострадавшей от вируса, чем Йемен", - отметили в международной организации.