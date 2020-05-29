Новости

В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых 04:38
На Сахалине названа дата начала судебных слушаний по делу Хорошавина 04:18
В Хабаровском крае из-за хлопка газа пострадал один человек 04:10
В Приморье таксист сломал руку медработнику 04:02
"Аэрофлот" объявил о введении антикоронавирусных мер для пассажиров 03:59
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на 6,5 километров 03:57
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19 03:40
Застрявшие в Мексике россияне обратились за помощью к дипломатам 02:57
В "Роскосмосе" рассмотрят предложение НАСА о совместной работе 02:29
Бутылку старейшего коньяка продали за 144 тысячи долларов 02:02
Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США 01:46
В Москве за нарушение самозоляции оштрафованы загоравшие на крыше 00:55
Трамп готов стать посредником в конфликте между КНР и Индией 00:25
Власти Москвы рассказали, когда откроются кафе и рестораны 00:05
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США 00:01
"Яндекс.Карты" покажут график прогулок для москвичей 28.05.2020
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран 28.05.2020
В Подмосковье открываются химчистки, небольшие магазины и библиотеки 28.05.2020
Жителям Подмосковья старше 65 лет разрешили выходить на прогулки 28.05.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 28.05.2020
Принц Гарри и Меган Маркл попросили денег у принца Чарльза 28.05.2020
ВОЗ: Число заражений COVID в мире превысило 5,6 миллиона 28.05.2020
Глава полиции Миннеаполиса извинился за гибель афроамериканца 28.05.2020
Министр: Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня 28.05.2020
В Самаре осуждена банда за мошенничества с фиктивными ДТП 28.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 03:40
Рубрика: В мире

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш сообщил, что в Йемене самый высокий уровень смертности от COVID-19.

Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
ООН начала готовить запас продовольствия для наиболее уязвимых стран

В городе Аден, например, 70 процентов заразившихся SARS-CoV-2 умирают. А в целом по стране летальность от нового коронавируса оценивается в 17 процентов.

Генсек призвал международное сообщество оказать государству необходимое содействие, а также финансовую помощь. "Я надеюсь, международное сообщество полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", - сказал Гутерреш.

Ранее официальный представитель ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке оценил ситуацию в республике как критическую. "Нет страны, более пострадавшей от вируса, чем Йемен", - отметили в международной организации.

В мире Ближний Восток Йемен Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19
Власти Москвы рассказали, когда откроются кафе и рестораны
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей
Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии