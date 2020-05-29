В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом. На видео, распространенном в соцсетях, видны десятки молодых людей, некоторые из них вооружены и стреляют в неизвестном направлении.

Как отмечает издание "Страна", в конфликте оказались задействованы более двух десятков человек, а район, где произошел инцидент, по свидетельству очевидцев, напоминал зону боевых действий. Информация о пострадавших уточняется, а правоохранительные органы провели массовые задержания участников инцидента. По состоянию на 8.30 утра по местному времени были арестованы 10 вооруженных людей.

По информации управления полиции Киевской области, конфликт произошел из-за "раздела территории" между официальными перевозчиками, которые активизировали деятельность после ослабления ограничительных мер, и так называемыми "бомбилами", работавшими на привычных общественных маршрутах в период изоляции.

Первое сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть в 7.15 утра 29 мая. В сообщении отмечается, что задержанными оказались лица, прибывшие в Киевскую область из других регионов Украины. "На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают ее принадлежность", - заявили в полиции. Пока непонятно, кто первым открыл стрельбу, которая, предположительно, велась из различного оружия.