В Роскачестве рассказали, какой алкоголь самый низкокалорийный

Алкоголь - продукт достаточно калорийный. Если об этом чаще вспоминать, то лишний раз расслабиться не захочется. Особенно женщинам, которые следят за своим здоровьем и фигурой.

Наименее калорийным, как пояснили в Роскачестве, является пиво. Его калорийность составляет около 42 ккал на 100 грамм. Но и сухое вино обладает невысокой калорийностью. Больше же всего калорий содержится в сладких ликерах. Например, ликер "Бейлис" - в нем 327 ккал на 100 грамм.

"Людям, снижающим вес, важно помнить, что помимо того, что алкоголь наносит вред здоровью, он еще и является достаточно калорийным (1 грамм этанола = 7 ккал). Помимо этанола в алкогольных напитках также содержатся и другие калорийные вещества. Важно помнить, что, если вы не употребляете алкоголь всю неделю, а в пятницу вечером выпиваете сразу несколько стандартных порций (например, для девушки - несколько бокалов вина, для мужчины - 150 грамм коньяка) - это уже не является умеренным употреблением", - поясняет Нагима Семчукова, специалист по вопросам питания, член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии.

Эксперты Роскачества утверждают: алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету. Более того, алкоголь иногда и вовсе способствует набору массы. "Если вы выпиваете один бокал вина (до 125мл) раз в две недели - он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса. Однако помните, что даже небольшая доза алкоголя может привести к похмелью и отекам на утро, что также может отразиться на весах", - добавляет Семчукова.

Сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках?

Вино: сухое (до 11% алкоголя) - 64 ккал на 100 грамм, полусухое (до 12% алкоголя) - 78 ккал на 100 грамм, полусладкое (до 12% алкоголя) - 88 ккал на 100 грамм, сладкое (до 12% алкоголя) - 100 ккал на 100 грамм;

Водка: 235 ккал/100 гр;

Ликер: 327 ккал/100 гр;

Коньяк: 240 ккал/100 гр;

Виски: 220 ккал/100 гр;

Пиво: 42-74 ккал/100 гр (в зависимости от сорта).